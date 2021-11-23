Бриллианты тут ни к чему! Анджелина Джоли в платье-свитере миди оделась непринужденно, как и ее дочь Шайло

Эксперт портала Teleprogramma.pro Алсу Арна прокомментировала не звездный аутфит голливудской актрисы и ее дочери Шайло.

Имидж-стилист Алсу Арно в беседе с сайтом Teleprogramma.pro похвалила Анджелину Джоли за то, что та смогла найти баланс между звездностью и скромностью там, где речь заходит о стиле. На премьерный показ документального фильма голливудская актриса пришла вместе с 15-летней дочкой Шайло. Обе выглядели непринужденно, и чувствовали себя комфортно в повседневных аутфитах.

Анджелина Джоли не захотела выделяться среди гостей мероприятия, поэтому оделась по-скромному выдержано, но вместе с тем, вполне элегантно и в соответствии со своим возрастом и звездным статусом.

«Такой сдержанно-элегантный наряд скорее всего наша героиня выбрала отнюдь неспроста. Создается ощущение, что Анджелина хотела перенести акцент с себя на своих детей. В частности, на дочь. Шайло тоже оделась в повседневном стиле, а значит мероприятие было неформальным. Поэтому было бы странно видеть на Джоли драгоценности, к примеру бриллианты. Этот камень полностью раскрывается исключительно при искусственном освещении в помещении. Поэтому согласно дресс-коду бриллианты принято носить после пяти часов вечера. Здесь же Анджелина учла все нюансы, и еще раз повторюсь, она умело сняла с себя акцент, слившись в одном стиле с детьми», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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