На головке каштановый пушок, большие глазки с длинными ресничками! Арзамасова перестала скрывать сына Левушку

26-летняя Лиза Арзамасова в честь праздника Дня Сына решила порадовать поклонников в Instagram свежим домашним снимком, впервые показав сына от Ильи Авербуха. На фото маленький Левушка позировал вполне уверенно: лежа на животике и упершись крепкими пухлыми кулачками в матрасик кроватки. Судя по всему, малютка-сын хореографа потихонечку учится ползать.

Фанаты Елизаветы наконец-то смогли рассмотреть, на кого же похож первенец Арзамасовой — на маму или на отца. Многие сошлись во мнении, что Левушка — точная копия самой Лизы в детстве. У малыша большие глазки с пушистыми длинными ресничками, носик пуговкой, премилая улыбка и курчавый каштановый пушок на головке. Скорее всего, когда сын Ильи Изяславича подрастет, у него будут такие же кудри, как и у его отца.

«Илья трогательно поздравил сыновей с Днем Сына! У Мартина есть своя страничка в Instagram, а у Левушки пока нет, а может, и не будет. Кто знает, вдруг, когда он вырастет большим, все эти наши сетевые общения станут уже неактуальными? В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте как дети… Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, — Лев Ильич!» — отметила актриса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.