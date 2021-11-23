Королевский бэби-бум: недавно родившая внучка Елизаветы II планирует второго ребенка

Принцесса Евгения, внучка Елизаветы II, уже планирует второго ребенка. Девушке нравится быть мамой и заботиться о своем сыне Огасте. Друзья принцессы говорят, что она просто «порхает» с тех пор, как стала матерью, и сейчас Евгения строит планы по прибавлению в семействе.

«Евгения хотела бы подарить Огасту близкого по возрасту брата и сестру, особенно с учетом того, что у нее было такое фантастическое детство из-за тесной связи с принцессой Беатрис, которая всего на полтора года старше ее», — сообщили приближенные к королевской семье изданию Woman day’s.

21 ноября в часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке крестили маленького Огаста, правнука Елизаветы II. Принц Чарльз и его супруга Камилла посетили Иорданию. Для таинства наследник британского престола набрал воды из священной реки.

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