СМИ: актер Петр Томашевский госпитализирован после драки

Утром 23 ноября стало известно о госпитализации 39-летнего актера Петра Томашевского. Мужчина снимался в сериалах «Угон» (2006), «Хозяйка тайги» (2009), «Земский доктор» (2010), «Черная метка» (2011), «Королева бандитов» (2013), «Мурка» (2015), «Операция «Сатана» (2018) и многих других.

Как сообщает 5-tv.ru, артист попал в больницу с сотрясением мозга. Предварительно он, будучи нетрезвым, ввязался в драку. Подробности конфликта устанавливаются. Инцидент произошел в Подмосковье.

Добавим, что Томашевский снялся в таких полнометражных фильмах, как «Русское» (2004), «Экватор» (2007), «Виртуальная Алиса» (2008) и «Фобос. Клуб страха» (2009).

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