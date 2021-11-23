Ольга Серябкина: «Моя жизнь больше не принадлежит мне – она принадлежит моему сыну»

Певица рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения ребенка.

Ольга Серябкина впервые стала мамой 20 ноября этого года. Певица уже успела дать первое интервью после родов и рассказать, что изменилось в ее жизни.

Артистка рассказала, что период беременности проходил хорошо. Она много работала, писала музыку. Также Ольга общалась со специалистами и подругами, которые уже стали мамами.

«Помимо любви и трепета я чувствую огромную степень ответственности, и, конечно, моя жизнь больше не принадлежит мне — она принадлежит моему сыну», — призналась Серябкина изданию Peopletalk.

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Экс-солистка группы «Серебро» рассказала, что роды прошли достаточно легко и девушка благодарна специалистам, в чьи руки она попала. Сейчас Ольга Серябкина признается, что она привыкает к новой роли и часто не высыпается.

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