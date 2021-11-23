Клетчатый костюм с брюками, старомодные усики: Иван Ургант кардинально сменил имидж

Популярный телеведущий удивил всех собравшихся на премии «Женщина года».

Телеведущий Иван Ургант поразил гостей премии «Женщина года». Перед публикой он появился в клетчатом костюме с коротковатыми брюками, широком галстуке в полоску и в помпезных туфлях на каблуках.

Причем они, как заметили некоторые гости мероприятия, ему сильно жали.

Довершили этот чудаковатый образ старомодные усики. Ради награждения лучших женщин России Ургант зачем-то сменил имидж и сбрил брутальную бородку, которая так полюбилась многим его фанатам, которые смотрят шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, что Иван Ургант был ведущим на престижной премии «Женщина года». Он как всегда искрометно шутил со сцены, сообщает «Комсомольская правда».

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