«Хорошо, что год указал»: Оксимирон назвал дату выхода нового альбома

Последнюю «пластинку» рэпер выпустил шесть лет назад.

Оксимирон назвал дату выхода нового альбома. Релиз состоится 1 декабря. Об этом Мирон Федоров рассказал в своем Instagram.

Поклонники Оксимирона разделились на два лагеря. Одни не скрывают восторга, другие отпускают ехидные шутки.

«Хорошо, что год указал», «Ждем трек с названием «Альбом», «Но никто не забыл, что ты можешь переносить числа релиза», — пишет артисту аудитория.

Дело в том, что в ноябре Оксимирон выпустил новый альбом «miXXXtape III: Смутное время» и расстроил поклонников. Оказалось, что на «пластинке» всего три новые песни, релиз двух из них был в начале ноября. Остальные треки — старые хиты рэпера.

Но некоторые поклонники раскусили замысел загадочного исполнителя. Микстейп часто служит для подогрева интереса. Многие надеялись, что вскоре выйдет настоящий новый альбом, и их надежды, кажется, оправдались.

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