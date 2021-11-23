До самых ягодиц: Барановской пришлось прикрывать ладошкой дерзкий разрез платья, чтобы избежать конфуза

Телеведущая появилась на премии в ярком вечернем платье с пикантной деталью.

В «Геликон-опере» накануне был настоящий праздник красоты – на церемонии вручения премии журнала Glamour отметились самые знаменитые модницы шоу-бизнеса.

Кроме Яны Рудковской, Жасмин, Марины Зудиной, Анны Седоковой, Asti и других красоток, на красную дорожку вышла телеведущая Юлия Барановская. Звезда экрана выбрала тотальный красный образ – длинное платье с мерцающими пайетками и лодочки в тон.

Фишкой наряда стал его провокационный разрез – буквально до самых ягодиц. И, чтобы избежать конфуза под прицелом камер, Барановская прикрывала обнажающееся бедро ладошкой.

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