Написал хит «Ты здесь» вовсе не по доброте душевной: кто разрушил брак Николаева и Королевой

На момент нового романа композитору было 40 лет, а его молодой фаворитке —всего 22.

Певица Диана Гурцкая могла стать виновницей громкого расставания на рубеже веков композитора Игоря Николаева и певицы Наташи Королевой.

Много лет назад Николаев написал для Гурцкой знаменитую песню «Ты здесь». Причем, как утверждают источники, сделал он это вовсе не по доброте душевной, а потому что между ними вспыхнула страсть. На тот момент Николаеву исполнилось 40 лет, а Гурцкой было всего 22 года.

Между тем сама Диана Гурцкая утверждала, что Николаев просто проникся к ней в те годы сочувствием. Певица незрячая. Он поддержал ее и помог стать известной на всю страну. Именно Николаев, как позже не раз отмечала Гурцкая, открыл ей путь на эстраду, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в браке с Наташей Королевой Игорь Николаев был с 1992 по 2001 годы. Общих детей в этом союзе на свет не появилось.

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