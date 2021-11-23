«Создает печать глубоких морщин»: Хромченко и Васильев показали ткань, которая старит

На примере наряда героини модные эксперты объяснили, как создается лишний возраст в образе.

На «Модном приговоре» героиня выпуска, 44-летняя Татьяна Мельникова, до преображения очень старалась выглядеть моложе своего возраста. Она выбирала дерзкое мини, откровенное декольте, молодежный стиль и инфантильные аксессуары. Но все это не украшало ее.

На мейковер-шоу с Татьяной сначала поработали «народные» стилисты. Они предложили ей черное двухслойное платье, верх которого оказался выполнен из прозрачного муслина. Только новый наряд дал героине обратный искомому эффект — не омолодил, а, наоборот, состарил, заметил историк моды Александр Васильев.

«Муслин и заменяющие его капрон, нейлон, полиэстер с прозрачной основой всегда женщин в определенном возрасте начинают старить. Моя теория заключается в том, что этот оттенок черного, а он здесь смешан с телесным, создает печать глубоких морщин», — объяснил телеведущий.

Солидарна с коллегой и стилист Эвелина Хромченко: «Действительно, скомканность этого верха за счет того, что ткань транспарантная, дает тот эффект, о котором сказал Александр. Есть ощущение как будто слишком рельефной кожи».

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