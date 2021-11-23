«Я от него ничего другого не жду»: Лион Измайлов ответил на оскорбления Ефима Шифрина

Как отметил писатель-сатирик, юмориста, скорее всего, просто подставили журналисты.

Писатель-сатирик Лион Измайлов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что никогда не отзывался в негативном ключе об юмористе Ефиме Шифрине.

«Там журналисты что-то сказали, а он повелся на это дело. Я нигде не заявлял, что он неблагодарный человек». Лион Измайлов

По словам Измайлова, он слышал недавние негативные высказывания Шифрина в свой адрес.

«Я ему послал смс, что ничего подобного про него не говорил. Это все чушь, больше ничего. Он мне не ответил. Я не расстроился. Меня не задело. Я от него ничего другого не жду, так что все нормально. Мы никогда не были друзьями», — заметил Лион Измайлов.

Ранее Ефим Шифрин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что Лион Измайлов в рай не попадет даже с QR-кодом. Так артист ответил на слова писателя-сатирика, что он неблагодарный человек.

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