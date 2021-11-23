«ТНТ, где бабки?»: команда «Студия «Союз» назвала себя победителем скандального шоу «Игра»

Юмористы уже мысленно поделили и потратили выигрыш в размере 30 млн рублей.

Нашумевшее шоу «Игра» телеканала ТНТ перестало выходить в эфир, но зрители и его участники ждут продолжения. Официальной причиной приостановки проекта стала пандемия коронавируса.

Фронтмены команды «Студия «Союз» Айдар Гараев, Елена Гущина и Артем Муратов считают, что что по итогам вышедших в эфир выпусков вполне заслуживают звания победителей проекта. В «Игре» они среди все участников лидировали, поэтому стали мечтать о том, кто куда потратит выигрыш – призовой фонд в игре составляет 30 миллионов рублей.

Ведущий проекта «Макарена» на YouTube Карен Адамян, гостями которого стали юмористы, предложил ребятам рассказать, как бы они поделили приз и на что потратили.

«Мы бы поделили все это поровну», — подчеркнул Айдар Гараев, а его коллеги мысленно уже потратили выигрыш на ипотеку. Сам Гараев придумал фантастический сюжет об обогащении через инвестиции.

«Сейчас прикольно все тормознулось, мы на первом месте, получается, мы выиграли», — заметил Артем Муратов. «Получается, мы правильно все делим!», — подчеркнула Гущина.

Отметим, что ТНТ показал только половину первого сезона. Каждую неделю в эфире зрителю наблюдали, как за высший балл и главный приз шаг за шагом боролись 12 команд. «Студия «Союз» лидировала.

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