Обнажена по пояс? Валя Карнавал присела на корточки, чтобы прикрыть наготу

20-летняя Валя Карнавал, звезда TikTok, меняет образы как перчатки. Девушка всегда в движении и поиске, поскольку стремится удивлять многомиллионную аудиторию в Сети все новыми перевоплощениями.

На очередной съемке красотка Валя показала немного закулисья. Точнее даже, показала себя. Она сняла видео, на котором предстала обнаженной по пояс. Чтобы прикрыть наготу, девушка присела на корточки и заслонила прелести коленями.

На первый взгляд, действительно, может показаться, что Валя без белья. Но, судя по тесемке на плече, на ней есть нюдовое белье. Но пикантнее кадр от этого быть не перестает.

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