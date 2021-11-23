Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова в джемпере с глубоким декольте предъявила в камеру свои прелести

Просто красотке стало скучно, и она решила подразнить фанатов.

Актриса Юлия Михалкова у себя в микроблоге рассказала, что готовится блистать в новом проекте. Какой именно сюрприз ждет поклонников ее творчества, красотка не раскрыла. Зато показала работу по изучению характеров персонажей.

Сидя за столом, Михалкова, будто усердная студентка театрального, корпела над изучением типажей действующих лиц. В какой-то момент красотка решила подразнить поклонников и приблизившись очень близко в камере, предъявила в объектив свое откровенное декольте.

Сжав руки на талии, красотка сверкнула соблазнительными прелестями в вырезе джемпера. И, ничуть не смущаясь, пококетничала на камеру.

Напомним, актриса и телеведущая Юлия Михалкова коллектив «Уральских пельменей» покинула два года назад. Но девушка никуда не пропала – она продолжает оставаться на экране, сейчас ведет «Детский КВН» на СТС, а также снимается в скетчкоме «Сториз».

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