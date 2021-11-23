«Когда-нибудь я похудею, и сделаем наоборот»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно взвалила товарища на руки

Многие участники «Дома-2» даже после ухода с проекта продолжают оставаться популярными у поклонников шоу. Саша Черно покинула реалити год назад, но по-прежнему не перестает интересовать сотни тысяч пользователей Instagram.

Черно и сама рада быть блогером. Девушка воспитывает сына с Иосифом Оганесяном, строит быть, а также создает новую себя – осенью она решилась на операцию на желудке и теперь стремительно худеет. Со 165 кг Черно уже спустилась к 147 кг.

Правда, такой вес все еще не позволяет ей радоваться жизни в полной мере. И на вечеринке не ее поднимают на руки друзья, а она. На снимке, которым поделилась девушка, она держит на себе своего товарища.

«Когда-нибудь я похудею и мы сделаем фото наоборот», — подписала снимок Саша.

Ее подписчики поспешили поддержать девушку. Многим нравится целеустремленность и искренность Черно, поэтому они заряжаются от нее мотивацией, а также дают заряд энергии ей.

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