«Чудо!»: Карпович не смогла сдержать эмоций при виде сияющего маминой улыбкой сына Арзамасовой

Молодые родители Илья Авербух и Елизавета Арзамасова перестали скрывать лицо своего трехмесячного сынишки Льва. После публикации трогательного видео его посмотрели и оценили многие тысячи подписчиков в микроблоге актрисы и фигуриста.
Среди звездных фолловеров в комментариях отметилась экранная сестра Лизы Арзамасовой Мирослава Карпович. Девушки вместе снимались в сериале «Папины дочки» и частенько переписываются.
«Лиза! Чудо!», — эмоционально заметила Карпович в комментарии, когда увидела сияющего маминой улыбкой малыша Льва Авербуха.
Первенец Арзамасовой уверенно держит голову и, как только услышал мамин голосок, тут же засветился улыбкой. В комментариях поклонники сошлись во мнении, что сынок – копия матери.
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