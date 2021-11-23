«Чудо!»: Карпович не смогла сдержать эмоций при виде сияющего маминой улыбкой сына Арзамасовой

Актрисы сериала «Папины дочки» нередко переписываются в соцсетях.

Молодые родители Илья Авербух и Елизавета Арзамасова перестали скрывать лицо своего трехмесячного сынишки Льва. После публикации трогательного видео его посмотрели и оценили многие тысячи подписчиков в микроблоге актрисы и фигуриста.

Среди звездных фолловеров в комментариях отметилась экранная сестра Лизы Арзамасовой Мирослава Карпович. Девушки вместе снимались в сериале «Папины дочки» и частенько переписываются.

«Лиза! Чудо!», — эмоционально заметила Карпович в комментарии, когда увидела сияющего маминой улыбкой малыша Льва Авербуха.

Первенец Арзамасовой уверенно держит голову и, как только услышал мамин голосок, тут же засветился улыбкой. В комментариях поклонники сошлись во мнении, что сынок – копия матери.

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