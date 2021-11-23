Повезло Гарику: новая пассия Харламова в асимметричном платье с вырезом до бедра похвасталась фигурой

Шоумен, видимо, похудел потому, что стремится соответствовать своей возлюбленной.

28-летняя актриса, звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук блеснула точеной фигурой на премии «Женщина года» от журнала Glamour. Новая девушка юмориста Гарика Харламова появилась на красной дорожке в черном облегающем платье длины макси.

Изюминками образа стали модная в сезоне асимметрия – рукав только на одном плече, второе открыто, и высокий разрез, открывающий взору длинную стройную ногу красотки до самого бедра.

Ковальчук с удовольствием позировала фотографам в пресс-холле, затем блистала в зрительном зале. Только вот рядом с ней Гарика Харламова не оказалось. Вероятно, у комика были дела поважнее, чем премия.

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