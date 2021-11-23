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«Экономит электроэнергию»: годовалый сынок Плющенко стал за всеми выключать свет

Маленький Арсений Плющенко удивляет родных своей осознанностью.

«Экономит электроэнергию»: годовалый сынок Плющенко стал за всеми выключать свет
Евгений Плющенко с детьми. Фото: instagram.com/plushenkoofficial/

Самый маленький член семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской, годовалый малыш Арсений, растет осознанным и экономным не по годам. Мальчика называют шутливо Директором за его внимание к окружающим и стремление все проверять.

В этот раз мама Арсения рассказала, что малыш стремится контролировать объемы потребления электроэнергии.

«Директор наш ходит и везде выключает свет — экономит электроэнергию!», — подписала видео мама.

Разумеется, малышу просто интересно все новое, и поскольку он едва научился управляться с выключателем, то старается при любом удобном случае с ним поконтактировать.

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