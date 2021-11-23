Под новый хит: Клава Кока сверкнула красивым декольте в красном мини-платье с открытыми плечами

Певица показала зажигательный танец под свою только что вышедшую песню.

Кумир молодежи Клава Кока радует поклонников все новыми и новыми хитами. В этот раз свет увидела песня «Катастрофа», в клипе на которую красотка перевоплощается в супергероиню и совершает смелые поступки.

Для тиктокеров Клава Кока поспешила представить танец под новую мелодию. И в красном мини-платье с рукавами-фонариками на плечах девушка исполнила простые движения на радость поклонникам.

Во время энергичного танца певица сверкнула красивым декольте и точеными ключицами, подчеркнувшими хрупкость юной девушки. В движении плечики Клавы то обнажались, то скрывались под рукавами, что придавало дополнительного шарма образу.

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