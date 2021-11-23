Вовсю улыбается и сам держит головку: как выглядит трехмесячный сынок Арзамасовой от Авербуха

В середине августа звезда сериала «папины дочки» Елизавета Арзамасова родила первенца мужу Илье Авербуху. У актрисы на свет появился сынок, которого назвали Львом.

Малышу уже три месяца, и молодая мамочка нашла подходящий момент, чтобы показать, наконец, кроху публике.

Сначала Авербух, затем Арзамасова опубликовали трогательное видео, на котором маленький Лева позирует маме в камеру. При этом кроха уже держит головку и вовсю улыбается. А на обращение «привет» он будто осознанно прислушался, а затем взял и кивнул в ответ.

Под фото отметились многие коллеги звездной пары. Большинству показалось, что сынок больше похож на мамочку, чем на отца. Но Арзамасова заверила, что он – каждый день разный, меняется буквально на глазах.

Напомним, что для Ильи Авербуха сынок от Лизы Арзамасовой стал вторым ребенком. От брака с Ириной Лобачевой у него есть 16-летний первенец Мартин, который живет с семьей отца.

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