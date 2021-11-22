От хорошей жизни: Анастасия Решетова призналась, что набрала лишние килограммы

Модель рассказала, что поправилась за год на семь килограмм.

Анастасия Решетова призналась в лишних килограммах в своем Instagram. Настя, она же Амина после принятия ислама, не стала скрывать очевидное от своей аудитории. Модель рассказала, что поправилась за последний год на 6-7 килограмм.

Сейчас Анастасия все чаще пропадает за границей из-за работы. Поклонники уверены, что дело далеко не в открытии новых салонов красоты, а бурная личная жизнь модели. Если раньше девушка старалась проводить все свободное время с маленьким сыном, то сейчас маленький Ратмир все чаще бывает с папой — рэпером Тимати.

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