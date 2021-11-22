«Радовать обезоруживающей улыбкой»: Арзамасова и Авербух перестали скрывать лицо сына

В особенный день актриса поделилась трогательным видео. Она решила познакомить Льва с подписчиками. При этом Лиза Арзамасова отметила, что у сына возможно не будет своей страницы в соцсетях.

Лиза Арзамасова давно стала популярной. Она снималась в «Папиных дочках». С некоторыми коллегами по проекту актриса продолжает дружить. В ее копилке много других ролей.

А в прошлом году артистка перестала скрывать отношения с Ильей Авербухом. Фигурист гораздо старше своей избранницы, но это не мешает им быть счастливыми. В этом году у супругов родился малыш. Мальчика назвали Львом.

Для Лизы это первый ребенок, поэтому она привыкала к роли матери. Но теперь она уже вернулась в театр и часто сопровождает мужа на съемках и важных мероприятиях. С сыном актриса много гуляет и порой приводит его к бабушке. До недавнего времени она могла его наряжать и фотографировать, но лицо скрывала, но 22 ноября пара показала сына и не стала прятать его лицо.

В кадре Лев лежит в боди на животике на кроватке. У него отросли волосы. У малыша глубокий синий цвет глаз от мамы.

«Сегодня Илья трогательно поздравил сыновей с Днем сына! У Мартина есть своя страничка в Инстаграм, а у Левушки пока нет, а может, и не будет. Кто знает, вдруг когда он вырастет большим все эти наши сетевые общения станут уже не актуальными? В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте, как дети… Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, — Лев Ильич!» — написала звезда.

Поклонники были так рады видеть кроху, что осыпали его комплиментами. Многие решили, что он пошел в Арзамасову. «Какой Милаш! Копия мамы», «Какой хорошенький. Лиза, на вас похож!», «Замечательный малыш», «Красавчик! Копия мама!», «Классно! Такие глаза смышленые!», «Какой замечательный малыш», «Лиза, до слез ваше видео, как же малыш на вас похож», — прокомментировали пост подписчики.

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