Один образ – два тренда: Орбакайте в жакете-бушлате и брюках с лампасами предстала в Петербурге

Одежда с отзвуком военной формы актуальна в этом сезоне.

Кристина Орбакайте появилась в Санкт-Петербурге в тотальном черном костюме с элементами военного стиля. А он в нынешнем сезоне очень приветствуется. Об этом ранее рассказывал стилист и ведущий Александр Рогов.

Певица примерила жакет-бушлат с металлическими пуговицами, который немного напоминал гусарский мундир. Кроме того, на армейскую одежду намекали и модные сейчас лампасы на брюках.

К слову, боковая прошивка не только сразу делает образ более стильным и интересным, но и визуально вытягивает, а также стройнит ноги. Этим секретом поделилась со зрителями Эвелина Хромченко. Она заверила модниц, что лампасы никогда не выйдут из моды и можно смело инвестировать в вещи с этим декором.

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