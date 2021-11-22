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А ведь блондин в маму! Шепелев показал своего младшего сына за вечерним мультиком

Маленькому Тихону уже семь месяцев.

А ведь блондин в маму! Шепелев показал своего младшего сына за вечерним мультиком
Дмитрий Шепелев с женой. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Оказывается, младший сын Дмитрия Шепелева семимесячный Тихон блондин. Это стало понятно после того, как ведущий выставил фотографию с ним в личном блоге.

Дмитрий не сильно афиширует свою личную жизнь и только недавно стал показывать старшего наследника от Жанны Фриске, так что снимок с волосами Тихона — практически верх открытости для ведущего. Светлые же волосы, как известно, в семье Дмитрия Шепелева у его жены — Екатерины Тулуповой, которая работает дизайнером интерьеров.

Сыновья Дмитрия Шепелева. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев сфотографировал младшего ребенка у себя на ручках. Рядом на диване можно увидеть и старшего сына ведущего Платона, который с воодушевлением смотрит мультики. Зрелище, судя по снимку, немало интересовало и Тихона.

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