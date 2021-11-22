«Не срывал пьяным съемки»: Гоша Куценко оправдался за отказ Первого канала сотрудничать с ним

Актер Гоша Куценко признался, что не принимал предложений об участиях в шоу, и в итоге они перестали поступать.

Известный артист Гоша Куценко дал интервью программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на YouTube, в котором, в частности, озвучил причины, по которым он исчез с самого популярного телеканала.

Актер отметил, что его отношения с Первым каналом сменили вектор направленности десять лет назад, а до этого были прекрасными.

«Что я там сделал? Это не хулиганство, не срывал пьяным съемки. Это было недоразумение на личном уровне. Не особо любил участвовать в шоу. Меня звали — я не пришел. Не любитель драться («Король ринга»). Эти «крестики» копились, копились, копились. Какие-то проекты выбирал [капризничал]. И как-то так случилось, что остался без работы на ведущем канале. Это длится более 10 лет», — поделился Гоша Куценко.

Он назвал Первый канал действительно качественным ТВ, делающим дорогой продукт.

«Чувствительный удар, — продолжил Гоша Куценко. — Меня спасли НТВ — там я впервые появился на федеральном канале. Еще мне помогли на Пятом канале, когда я остался не у дел («Последний мент»). Но потом появились онлайн-платформы, я вздохнул — и вот я работаю».

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