«Для меня это свежо и больно»: Кудрявцева разрыдалась в эфире «Суперстар. Возвращение», услышав хит Началовой

Выпуск шоу «Суперстар. Возвращение», который вышел в эфир в минувшее воскресенье, 21 ноября, на НТВ, был полон грустных воспоминаний.

Участники проекта исполняли песни известных певцов, которых уже нет в живых.

Юрий Титов выступил с номером памяти покойной вокалистки Юлии Началовой, перепев на свой манер ее хит «Герой не моего романа».

Песню подверг критике член жюри Сергей Соседов, а его коллега Лера Кудрявцева весь номер находилась в оцепенении. А когда настала ее очередь ставить оценку, не смогла сдержать слез.

«Я прошу прощения. Юля была моей подругой, — извинилась за свои эмоции Лера Кудрявцева. — Мы с ней ночами висели на телефоне и разговаривали о том, что у нее происходило. Я знаю всю ее жизнь. Я понимаю, что сейчас нужно оценивать, Юрка, тебя. Для меня это свежо и больно. Ты спел потрясающе эту песню. Если бы все мужчины пели и посвящали своим женщинам такие песни, наш мир был бы добрее. Юлечка, я тебя очень люблю и о тебе всегда помню».

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