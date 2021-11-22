Серия меньше минуты: канал «Суббота!» покажет первый на телевидении тикток-сериал

Фильм снят по мотивам бразильской мелодрамы «Во имя любви».

Такого на нашем телевидении еще не было! Телеканал «Суббота!» анонсировал премьеру первого в истории отечественного ТВ тикток-сериала, снятого в формате вертикального видео.

В основе сериала – бразильская мелодрама «Во имя любви». Серий будет десять и в каждой из них обыгрываются истории по шаблонам популярных теленовелл – семейные ссоры, измены, предательства, любовные треугольники.

Хронометраж каждой серии не превышает минуту. В сериале приняли участие популярные тиктокеры Waterfork, Лианель и другие блогеры.

Премьера сериала состоится на телеканале «Суббота!» уже в этот понедельник, 22 ноября.

А еще каждый пользователь получает шанс засветиться на телеканале «Суббота!». В тиктоке уже запущен челлендж #ВоИмяЛюбви.

В нем может принять участие любой желающий. Условие одно — записать на видео и выложить свою версию сериала. Лучшие ролики будут показаны в эфире телеканала «Суббота!».

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