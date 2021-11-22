Канал «Пятница!» запускает музыкальное шоу с цифровыми аватарами «Альтер-эго»

Телеканал «Пятница!» станет партнером Fox в России и эксклюзивно запустит проект с цифровыми аватарами «Альтер-эго». Это музыкальное шоу, в котором на сцене вместо людей выступят их электронные аналоги и сразятся за победу.

Премьера «Альтер-эго» состоялась на телеканале Fox в сентябре. Никто из участников не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Конкурсанты выйдут на сцену в образах мечты, которые придумают себе сами.

«Альтер-эго» разрушает все страхи и комплексы. Если ты 60-летний фельдшер из села, но прекрасно поешь, ты можешь выйти на сцену в образе феи и показать свой музыкальный талант всей стране. В этом шоу оцениваются только вокальные способности и мечты становятся реальностью», — рассказал Николай Картозия, продюсер и генеральный директор телеканала «Пятница!».

Запуск шоу на «Пятнице!» планируется в 2022 году.

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