«Она добавляет килограммы, уродует фигуру!»: от какой юбки нужно избавиться женщинам, назвала Хромченко

Дамам с корпулентными формами необходимо быть вдвойне аккуратными при выборе гардероба.

На «Модный приговор» Первого канала пришла 47-летняя героиня Елена, чтобы изменить свой привычный гардероб. А обратился в фэшн-суд ее муж, который обвинял ее не только в плохо подобранной одежде, но и в лишнем весе.

Но когда участницу проекта Эвелина Хромченко увидела без комплекта, в котором она пришла, состоявшего из юбки в пол в крупную клетку и рубахи, она сильно удивилась. Ведущая заметила, что грузность Елене во многом придавал именно неправильно подобранный наряд.

«Эту юбку в топку! Она добавляет вам килограммы, возраст, уродует вашу фигуру! У вас отличная фигура, прекрасные пропорции, у вас все распределено очень красиво. Это юбка уродская, понимаете? Это не у вас какая-то необходимость ходить в тренажерный зал. Одна вредоносная юбка — и минус 25 лет! Как это вообще возможно?» — сказала Эвелина Хромченко.

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