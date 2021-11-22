«Мужчины-абьюзеры — это уже последствия»: Дакота вспомнила про болезненный развод

Певица в откровенном интервью Ляйсан Утяшевой поделилась переживаниями из-за отца, который был зависимым, и как это потом отразилось на ее браке.

Рита Дакота многим знакома по «Фабрике звезд». Фанаты даже сравнивали артистку с Аврил Лавин. Спустя несколько лет она стала блогером и рассказывала о своих отношениях с Владом Соколовским. Пара сыграла свадьбу и вскоре обзавелась дочкой Мией.

Казалось, что супруги созданы друг для друга: однако идиллия продлилась недолго, Влад изменил Дакоте, когда та была в интересном положении. Узнав об этом Рита подала на развод.

Теперь у поп-дивы есть новый бойфренд. Она смогла пережить сложный период в жизни. Певица в передаче «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой рассказала, как познакомилась с Федором Белогаем и во время работы над клипом в США у них закрутился роман.

«Тогда мы поняли, что от судьбы не убежишь», — отметила она.

Певица вспомнила про тяжелое детство. Она уверена, что ее дочка будет счастливой, но это будет зависеть только от нее самой. Дакота не скрывает, что ее папа был зависимым от запрещенных веществ и алкоголя. А вот мама была очень хорошей и все делала для ребенка.

«Я с папой долго не общалась. Когда случился мой болезненный развод, я боялась, что все воспримут мои последующие песни, как хайп. Мне было важно спеть не про любовь, не про отношения. И тогда я решила затронуть свое детство. Мужчины-абьюзеры — это уже последствия. Поэтому нужно разобраться, как это случилось. И история про папу — про это», — поделилась звезда.

Дакота отметила, что зависимость может появляться от всего, даже от сериалов.

«Это не прожитые эмоции. Он не умеет проживать эти эмоции, поэтому начинает их глушить чем-нибудь. Алкоголь, наркотики, сигареты — что угодно. Это следствие, а не причина. Почему не работают кодировки? Потому что причину не устраняют», — поделилась певица.

Дакота организовала фонд помощи. Уже ее папа два года пребывает в трезвости.

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