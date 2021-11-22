«За это надо морду бить!»: Мережко возмутился словами Гузеевой о том, что покойный Гаркалин не был привит

Известный кинорежиссер Виктор Мережко в беседе с Teleprogramma.pro дал понять, что вне себя от высказываний ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой.

В социальных сетях разгорелась дискуссия по поводу того, был ли привит от коронавируса недавно умерший Валерий Гаркалин.

Причиной смерти 67-летнего актера стали осложнения, вызванные этим опасным заболеванием.

Лариса Гузеева в комментариях на «Фейсбуке» заявила, что ей достоверно известно, что Гаркалин не вакцинировался, а продюсер Евгений Фридлянд добавил, что Валерий Гаркалин в больнице признался, что купил сертификат.

Заявления знаменитостей возмутили приятеля ныне покойного Валерия Гаркалина, режиссера Виктора Мережко. Весь свой пыл он направил на Ларису Гузееву, имя которой больше на слуху, чем Фридлянда.

«Вот то, что сейчас начала баба, которая ведет «Давай поженимся!», Лариса Гузеева, что он купил вакцинацию… За это надо морду бить той же Гузеевой, — высказался Виктор Мережко в беседе с Teleprogramma.pro. — Как же не стыдно. За это высшие силы должны наказать!»

Напомним, Валерий Гаркалин умер 20 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом. В течение нескольких недель врачи Коммунарки боролись за жизнь актера, но болезнь оказалась сильнее.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.