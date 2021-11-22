«Первый раз вижу такую идеальную попу»: Джованна Антонелли лихо показала заднюю часть своей красоты в стрингах

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли в 45 выглядит не только не хуже, чем в юности, но и аппетитнее.
Она по-прежнему танцует танец живота и регулярно занимается спортом. И это весьма заметно по ее фигуре, которую актриса с удовольствием демонстрирует публике.
Ее последний кадр в Instagram в микро-бикини со стрингами произвел настоящий фурор у публики. Джованна Антонелли впечатляюще сфотографировалась для микроблога, выбрав эффектный ракурс с ягодицами на первом пане. Ну а тут явно было на что посмотреть!
«Первый раз вижу такую идеальную попу», «Красивая, слов нет», «Вот это вид!», «Попа невероятная!», «Какая сексуальная», — написали люди в комментариях.
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