«Создала много потрясающих образов»: Марк Варшавер уверен, что покойную Нину Русланову будут помнить всегда

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер не был лично знаком с ныне покойной актрисой Ниной Руслановой.
Но, как и все, он следил за яркими работами актрисы в кино и на театральной сцене.
«Нина Русланова — талантливый человек, который создал много красивых, потрясающих образов в кинематографе, — сказал Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro. — Мы не были знакомы лично, но я видел ее на сцене и в кино, могу сказать, что, конечно, это была очень яркая актриса.
Сегодня таких, как она, остается все меньше. Мне очень жаль. Пусть земля ей будет пухом. Я уверен, что Нину Русланову будут помнить. С каждым уходом таких талантливых людей мы теряем высоту творческого полета, новых творческих побед и каких-то интересных спектаклей».
Напомним, актриса Нина Русланова умерла 21 ноября. Причиной ее смерти стал коронавирус и пневмония, развившиеся на фоне заболеваний сердца и сосудов.
Прощание с Ниной Руслановой состоится 24 ноября в Доме кино.
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