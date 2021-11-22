«Это невыносимо больно»: Остроумова, Захарова и Крючкова скорбят по безвременно умершей Руслановой

Умерла звезда российского и советского кино Нина Русланова. Ей было 75 лет. В последние годы она сильно болела.

Коллеги артистки через сайт Teleprogramma.pro выразили соболезнования родным и близким Нины Руслановой. Все они признают, что знаменитость была человеком огромного таланта. И это большая потеря для нашего кинематографа и зрителей.

«Это невыносимо больно. Она была великой русской актрисой. Для кино колоссальная потеря», — сказала нашему корреспонденту Александра Захарова.

«Она была грандиозной, гениальной артисткой. Очень жалко», — выразила соболезнования Светлана Крючкова. «Я не работала с ней никогда, но всегда любовалась ее работой. Это большая актриса была! Очень самобытная! Особая! Ни на кого не похожа! Артистов много и путаешь их, но Нину Русланову ни с кем не перепутаешь. И всегда это было остро, сердечно. Очень-очень жалко… Уходят большие актеры. Будем надеяться, что новое поколение будет не хуже», — сказала Ольга Остроумова.

О смерти Нины Руслановой в своем аккаунте в Instagram сообщил актер Стас Садальский.

«Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик». С потерей родных укорачивается наша жизнь — они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше? Прощай, дорогая, прости», — написал в социальных сетях Стас Садальский.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.