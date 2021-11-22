«Две разные Оли! Фотошоп творит чудеса»: Бузова избавилась от морщин и припухлости, показав себя до и после ретуши

Ольга Бузова набралась смелости и показала свои портретные фото до ретуши и после. Так, к примеру, экс-ведущая проекта «Дом-2» не постеснялась сравнить два своих снимка. На первом она позировала в естественном виде — с легкими морщинками, «гусиными лапками» в уголках глаз и припухлостью под глазами. Зато после фотокоррекции поющая телеведущая мгновенно преобразилась: глазки засияли, мимические морщинки пропали, овал лица стал более ровным, ну а кожа — сияющей.
«Маски сами делают натуральный контуринг лица, сглаживают проблемные участки, делают кожу сияющей, подчеркивают глаза», — похвасталась теледива.
«Две разные Оли! Фотошоп творит чудеса», «Эффект вау! И к косметологам ходить не надо», «Жаль, что в жизни так нельзя», «Красотка! Как будто даже омолодилась»,«Волшебство, вот бы и в жизни так», — пишут фолловеры.
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