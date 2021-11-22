«Две разные Оли! Фотошоп творит чудеса»: Бузова избавилась от морщин и припухлости, показав себя до и после ретуши

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Придраться не к чему! Бородина примерила тренч — вечную классику вслед за Алсу, но не допустила ее ляп

Ранее стилист Алсу Арна нашла модный недочет в образе жены бизнесмена Яна Абрамова. Ведущая проекта «Дом-2» повторила аутфит певицы, но провела работу над ошибками в луке.