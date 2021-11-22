«Прерву любые съемки, чтобы везти Анну в роддом»: Сергей Безруков признался, на что готов ради своей семьи

Актер и режиссер Сергей Безруков уже давно расставил для себя приоритеты в жизни.

Известный артист, режиссер и глава Губернского театра Сергей Безруков имеет реноме редкого семьянина.

Он трогательно заботится о своей семье — жене Анне Матисон и троих детях, рожденных в браке с нею.

Сергей Безруков признался, что семья для него стоит на первом месте, а все остальное — потом. Когда они с Анной Матисон ждали очередного ребенка, все знали: когда жена начнет рожать, Безруков будет рядом с ней.

«Во время съемочного процесса заранее договаривался с продюсерами, что когда придет время везти Аню в роддом, то я прерву любые съемки, и мне давали такой «декретный отпуск». Что касается театра, то театр — это тоже семья, дом. Безусловно, моя собственная семья для меня дороже», — поделился Сергей Безруков.

Артист также рассказал, что чувствует себя счастливым человеком. Своим детям Сергей Безруков в первую очередь пытается привить чувство эмпатии и сострадания, которые, по его словам, сейчас почти утрачены в обществе.

Безруков утверждает, что свою семью строит на принципах равноправия, но при этом главным в ней считает себя.

«У нас абсолютная демократия и равноправие, хотя я, безусловно, хозяин и глава семьи», — цитирует Сергея Безрукова РИА «ФАН».

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