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«Я ни в одном сне не мог себе представить»: папа Юлии Началовой высказался о Юрии Титове, перепевшем хит его дочери

Виктор Началов на шоу «Суперстар. Возвращение» заявил, что ему было непривычно слышать песню дочери в мужском исполнении.

«Я ни в одном сне не мог себе представить»: папа Юлии Началовой высказался о Юрии Титове, перепевшем хит его дочери
Юлия Началова. Фото: instagram.com/julianachalova/

В третьем выпуске шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» звезды исполняли хиты своих умерших друзей. Выпускник «Фабрики звезд» Юрий Титов решился перепеть «женскую» песню.

Он исполнил хит, который когда-то пела ныне покойная певица Юлия Началова, — «Герой не моего романа». Ради этого Юрий Титов немного переделал текст песни.

В финале выступления Юрия Титова с экрана ему подпевала сама Юлия Началова. Выглядело все очень трогательно.

Юрий Титов исполнил песню Юлии Началовой
Юрий Титов исполнил песню Юлии Началовой. Фото: кадр программы «Суперстар. Возвращение»

После того, как стихла музыка, Юрий Титов признался, что этот номер стал для него самым сложным.

В зале присутствовал папа Юлии Началовой, Виктор Началов, который написал музыку для хита покойной дочери «Герой не моего романа».

Папа Юлии Началовой Виктор Началов
Папа Юлии Началовой Виктор Началов. Фото: кадр программы «Суперстар. Возвращение»

«Очень трогательно, конечно, — сказал взволнованный Виктор Началов. — Я ни в одном сне не мог себе представить, что мужчина может спеть эту песню. Очень здорово спето, чувствительно. Ну, а в конце Юлю показали. Это невозможно, конечно. Слеза так и наворачивается. Спасибо за такой номер».

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«Суперстар! Возвращение»Виктор НачаловКанал НТВхитЮлия Началоваюрий титов