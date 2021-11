Южно-корейская группа BTS получила награду «Артист года» на премии American Music Awards

Южнокорейская поп-группа BTS стала победителем главной номинации Artist of the Year музыкальной премии American Music Awards 2021.

Семеро парней стали первыми в истории премии представителями азиатской страны, удостоенными этой награды.

Вместе с BTS на звание «Артистов года» по версии American Music Awards 2021 претендовали Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Дрейк, Оливия Родриго и группа The Weekend.

Это не единственная награда, которую забрали BTS. Группе также достался приз «Лучшая поп-группа» и «Лучшая песня» за трек Butter.

В номинации «Новый артист года» победила Оливия Родриго, лучшим исполнителем стал Эд Ширан, лучшей певицей — Тейлор Свифт. А Lil Nas Х получил приз «Лучшее музыкальное видео» за клип к песне Call Me By Your Name.

Стоит отметить, что Группа BTS ранее возглавила рейтинг Billboard Hot 100. Также музыканты стали первыми исполнителями в жанре k-pop, претендовавшими на премию Grammy. Однако стать обладателем награды группе не удалось.

Напомним, BTS (Bangtan Boys или Beyond The Scene) — южнокорейская музыкальная поп-группа, состоящая из семи парней под псевдонимами: RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук. Коллектив был создан в 2013-м компанией Big Hit Entertainment.

