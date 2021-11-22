«Мне повезло, что эти отношения были недолгими»: бывшая девушка принца Гарри сделала признание

Роман с бикини-моделью Флоренс Бруденель-Брюс продлился всего несколько месяцев.

До встречи с Меган Маркл в жизни принца Гарри было порядка 20 романов. Продолжительных и скоротечных. К последним можно отнести отношения с бикини-моделью Флоренс Бруденель-Брюс, которые продлились всего несколько месяцев.

Принц встречался с ней летом 2011-го, а потом уехал служить в Афганистан. На этом все и завершилось. Но как только СМИ узнали о новой пассии Гарри, для нее начался самый сложный период.

Недавно Флоренс призналась, что папарацци разбили целый «лагерь» перед ее домом, а журналисты пытались узнать подробности о ней даже от школьных друзей.

«Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут выдержать такой образ жизни. Мне повезло, что эти отношения были недолгими», — цитирует Флоренс Express.

Добавим, что в 2014-м году Флоренс вышла замуж за миллионера Генри Сент-Джорджа, а принц Гарри встретил Меган Маркл в 2016-м.

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