«Страшные новости не заканчиваются»: Безрукова соболезнует семье умершей вслед за Гаркалиным Руслановой

Народная артистка России скончалась в возрасте 75 лет, не дожив до своего дня рождения всего две недели.

Мир отечественного кинематографа потрясла еще одна скорбная новость. Вслед за Валерием Гаркалиным скончалась народная артистка России Нина Русланова. Ей было 75 лет. Актриса не дожила до своего дня рождения всего две недели. 5 декабря ей должно было исполнится 76. Однако Нины Ивановны не стало. Смерть всеми любимой актрисы стала невосполнимой утратой и для ее коллеги Ирины Безруковой.

«Страшные новости не заканчиваются. Наша страна потеряла еще одного замечательного народного артиста — Нину Ивановну Русланову. Мы вместе снимались в историческом фильме «Излом», но его съемки еще не завершены. Поэтому у меня есть только тизер.

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В моей памяти Нина Ивановна останется навсегда такой же радостной, танцующей и поющей…

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Соболезную всем родным, близким и поклонникам творчества Нины Ивановны», — отметила актриса, почтив память своей коллеги.

Напомним, что Нина Русланова ушла из жизни в воскресенье, 21 ноября. Ей было 75 лет. Известно, что в последнее время артистка сильно болела. О трагедии в своем микроблоге поклонникам сообщил Стас Садальский. Для многих известие о смерти Нины Руслановой стало полной неожиданностью.

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