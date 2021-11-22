Выбрала имя вслед за Джанабаевой? Серябкина поделилась первым снимком малютки-сына Луки

Точно такое же имя для своего младшего сына выбрала в свое время и экс-солистка группы «ВИА Гра».

36-летняя Ольга Серябкина принимает поздравления от звездных коллег из шоу-бизнеса, близких друзей и семьи. Сама певица в Instagram поделилась с поклонниками радостным известием о рождении первенца.

Так, еще в субботу, 20 ноября, она впервые стала мамой. Примечательно, что своего сыночка, а поп-дива родила именно мальчика, новоиспеченная мамочка назвала тем же именем, что в свое время выбрала Альбина Джанабаева для младшего сына. Судя по всему, имя Лука становится все популярнее у звезд отечественной эстрады.

В своем микроблоге Серябкина тут же поделилась снимком первенца. Певица просто не смогла удержаться, видимо, молодая мамочка очень гордится своим новым статусом. Малютку-сына Ольга укутала в теплую шаль, а головку прикрыла чепчиком с помпоном.

больше по теме Певица Ольга Серябкина родила первого ребенка Бывшая солистка группы Serebro стала мамой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.