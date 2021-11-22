«Завалят подарками»: как дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретят Рождество

На праздники вся королевская семья собирается в Сандрингемском замке.

Традиционно вся королевская семья встречает Рождество в Сандрингемском замке вместе с Елизаветой II. Они обмениваются подарками и принимают поздравления. Но больше всех презентов получают дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, и от фанатов в том числе.

«Детям будут отправлены сотни презентов от представителей общественности. Джордж — будущий король, поэтому многие люди хотят порадовать его, а также его брата и сестру. Фактически Уильям и Кейт должны оградить детей от того, чтобы их завалили подарками», — цитирует королевского эксперта Дункана Ларкомба Express.

Напомним, ранее стало известно, что в Рождество Ее Величество узнает вес Кейт Миддлтон. Традиция вставать на старинные весы берет свое начало с конца прошлого века.

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