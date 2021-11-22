«Восхищаюсь решимостью Ее Величества»: принцесса Беатрис – о крестинах правнуков Елизаветы II

21 ноября в часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке прошло крещение правнуков Елизаветы II.

Принцесса Беатрис поделилась своими впечатлениями о прошедших крестинах Огаста, сына принцессы Евгении, и Лукаса, сына Зары Тиндолл. Девушка поздравила своих родственниц с важным событием и отметила, что рада решению Елизаветы II посетить семейное торжество.

«Восхищаюсь решимостью Ее Величества посетить церемонию для ее семьи. Празднование должно быть веселым. Двое детей — вдвое больше удовольствия», — написала принцесса Беатрис в своем Instagram.

Внучка Елизаветы II сама стала мамой совсем недавно. Принцесса призналась, что Сиена еще совсем мала, чтобы посещать такие мероприятия, но молодая мама намекнула, что скоро и ее ждет первая торжественная церемония в кругу королевской семьи.

Ранее было известно, что Принц Чарльз и его супруга Камилла посетили священную реку Иордан. Наследник британского престола набрал воды для крещения королевских правнуков. Ходили слухи, что крестить будут также Лилибет, дочь принца Гарри и Меган Маркл. Надежды поклонников скандальной пары не оправдались.

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