«Кустиком прямо в камеру?»: Клава Кока в трусиках растопырила ноги, облепив «шерстяной пирожок»

Певица сверкнула своей стройной фигурой без прикрас, сделав акцент на «зоне бикини».

Клава Кока, как и Валя Карнавал, стала одной из самых популярных певиц, пользующихся поддержкой у молодежи. Только на Instagram поп-дивы подписаны более 7,3 миллиона человек. Артистка зарабатывает неплохие гонорары на концертах, гастролях и, конечно же, рекламных постах в микроблоге. Так, к примеру, Кока часто одаривает дорогими презентами свою родню. На себе певица тоже не экономит. Дорогие путешествия, дизайнерские вещи, фешенебельные рестораны — все что душе угодно!

Однако пристально рассматривая «горячие» пляжные снимки Клавы Коки, поклонники остались в недоумении: зачем звездная блондинка сделала акцент на зоне бикини? Певица в узких трусиках интимно обтянула свой «шерстяной пирожок».

«А что это в зоне бикини так топорщится??», «Кустиком прямо в камеру?», «Когда забыла сделать депиляцию??», «Бедра такие стройные», «Все прелести на виду», «Зачем так ноги отклячила??», «Один разврат и срамота!!», «Ох, Клава! Какие у вас сочные бедра», «Эротизм снимка зашкаливает!! Фигурка — топчик», «Меж бедер какой-то холмик», «Трусики облепили шерстяной пирожок», — пишут фолловеры.

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