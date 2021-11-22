«На кого больше похожа?»: Ксения Шойгу впервые показала лицо дочери

Дочь министра обороны стала мамой в сентябре этого года.

Ксения Шойгу впервые показала лицо дочери. Дочь министра обороны опубликовала stories в своем микроблоге, где ее муж — блогер Сергей Столяров — держит на руках маленькую Милану.

Также молодая мама поделилась видео, как она кормит малышку.

«Могут ли дети есть на боку? Миланик точно — да! Кстати, на кого больше похожа? Или на нас обоих?» — подписала новый пост Шойгу в своем Instagram.

На десятисекундном ролике девочка пьет из бутылочки, напротив — ее детские книжки.

«Отмечаем едой и занятиями», — похвасталась Ксения.

Напомним, Ксения Шойгу и Сергей Столяров познакомились при съемках интервью про «Гонку героев». Романтические отношения у пары завязались после корпоратива «Лиги героев» — Hero Night Out.

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