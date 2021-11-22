«Она не прикоснулась»: Штурм уверяет, что у Хлебниковой не было алкогольной зависимости

Вечером 18 ноября Марина Хлебникова едва не погибла в собственной квартире. Артистка серьезно пострадала при пожаре, эпицентр которого, по заключению компетентных органов, был в кровати. Предположительно артистка уснула с непотушенной сигаретой.

После таких данных в Сети начали обсуждать то, что, вероятно, Хлебникова была в состоянии алкогольного опьянения. Наталья Штурм встала на сторону коллеги по цеху. В своем инстаграме она отметила, что Марина не имеет пристрастия к алкоголю.

«Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка», — написала Штурм.

Добавим, накануне Марина Хлебникова пришла в себя. Пока она ест через зонд и мучается от сильных болей.

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