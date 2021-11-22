«Я сто лет назад»: Лариса Гузеева показала себя на архивном снимке совсем маленькой девочкой

В этом очаровательном дитя прослеживаются нынешние черты любимицы миллионов телезрителей.

Лариса Гузеева прославилась не только как актриса, но и как телеведущая. Звезда почти полтора десятка лет ведет шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, за что награждена профессиональной премией «Тэфи» как лучшая ведущая ток-шоу. Так что звезда по праву отмечает День телевидения.

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В свой профессиональный праздник Гузеева решила поделиться с поклонниками архивным снимком. Причем из самого далекого времени. На фотокарточке она еще совсем ребенок и даже не предполагает, какая судьба у нее впереди.

«Сегодня день ТВ! А это я с другом сто лет назад. Кто бы тогда мог знать… Спасибо за любовь! Счастья вам, други!» — подписала снимок актриса и телеведущая.

«Давай поженимся!» — не единственный проект в телекарьере Гузеевой. В 2017 году она стала ведущей кулинарного шоу «ТилиТелеТесто» на Первом канале. Лето 2020 года звезда провела на даче, причем, не на своей — в проекте «На дачу!» она помогала многим селебрити обустраивать свои загородные участки.

А весной 2021 года на телеканале «Пятница!» Лариса Гузеева вместе с Димой Биланом появилась на шоу «ТикТок Талант». Здесь любимица миллионов предстала преображенной, примерив яркий молодежный имидж, который понравился многим пользователям Сети.

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