Удобно для шпагата: новая пассия Харламова подчеркнула бедра облегающими велосипедками

Новая избранница юмориста Гарика Харламова, 28-летняя актриса Катерина Ковальчук – девушка спортивная. Она много времени уделяет своей физической форме, посещая занятия по стретчингу, то есть растяжке и шпагатам.

Накануне Ковальчук отметилась в спортзале. Девушка пропустила много занятий, поскольку была в командировке на съемках нового проекта, и вот, наконец, смогла попасть на тренировку.

«Как же я соскучилась и как я счастлива!», — обрадовалась красотка.

Ковальчук показала, в чем посещает тренировки. На ней обычная футболка и облегающие бедра велосипедки – в таких удобнее всего садиться на шпагат.

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