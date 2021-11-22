«Вышла за хлебом»: виляя обнаженными бедрами с подтяжками, Клава Кока ввергла в экстаз поклонников

Звезда сцены Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, поделилась в своем микроблоге видеокадрами своего дефиле по Кремлевскому дворцу. Звездная красотка выступала на дне рождения «Муз-ТВ». Для выхода на сцену она выбрала весьма провокационный наряд.

«Вышла за хлебом», — подписала видео красотка.

Виляя обнаженными бедрами в подтяжках, ведущих к ажурным чулкам-ботфортам, Клава Кока буквально ввергла в экстаз свою онлайн-публику. Подписчики в комментариях принялись обсуждать образ любимицы:

«В таком лучке за хлебом можно без кошелька ходить», «Королева всего», «Вышла за хлебом, пришла в Кремль», «Хороша, но вот охрана по бокам не защитит Клаву», «Клава, Вы что? Забыли юбку одеть», «Главное — вернись», «Неожиданный образ», «Богема», «Как всегда шикарна», — написали некоторые.

Нашлись и те, кому пришелся не по нраву образ Клавы. Кто-то сравнил ее с девушкой легкого поведения, кто-то перепутал с Бузовой. А были и те, кто не понял, что это всего лишь образ для выступления.

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