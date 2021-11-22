Вакханалия с обнажением: позабыв про мини-юбку, Ольга Бузова зашлась в диком танце прямо на сцене

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала гостьей на вечеринке своего друга, того самого, который уронил ее на крыльце, когда на руках заносил в ресторан. Красотка не только повеселилась на празднике, но и подарила гостям вечера свое выступление.

На сцене Ольга Бузова, позабыв про свою ультракороткую юбочку, пустилась в дикий отрыв. Под новый хит «Без дел» певица устроила вакханалию с обнажением — пока она активно двигалась, юбка медленно, но верно оголила бедра до самого причинного места.

Певица не придала особого внимания этому моменту, а видео с выступления разместила у себя в Instagram. К слову, это не первый подобный конфуз Бузовой. Ее юбка уже однажды превращалась в пояс прямо на репетиции.

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